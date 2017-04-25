Пробиотики могут защищать организм от радиации

Пробиотики могут существенно снижать вред радиационного облучения – к таким выводам пришли ученые в результате нового исследования. Было проанализировано состояние нескольких сотен раковых пациентов, подвергшихся лучевой терапии.Здоровье тех из них, кто до процедур регулярно принимал пробиотики, было значительно лучшим, нежели у тех, кто данными средства не употреблял. Исследователи убеждены, что пробиотики в первую очередь защищают наш кишечник, и препятствуют повреждению тканей брюшной полости, шейки матки, предстательной железы и многих других внутренних органов.Таким образом, ученые рекомендуют всем пациентам, страдающим от рака какого-либо из внутренних органов, и в первую очередь кишечника, перед прохождением процедур лучевой терапии употреблять пробиотики. "При разрушении эпителия в результате излучения, бактерии, которые обычно находятся в кишечнике, могут претерпеть некоторые изменения, и начать перемещаться по организму, вызывая при этом серьезные проблемы, такие как сепсис, " – отмечается в официальном отчете по исследованию."Наша работа предполагает, что в идеальном варианте развития событий человек должен начать употреблять пробиотики еще до появления симптомов заболеваний, то есть фактически еще, будучи здоровым, тогда риск для его здоровья будет значительно ниже. Однако даже если он не употреблял пробиотики ранее, он должен начать это делать до прохождения процедуры, поскольку пробиотики не только помогают организму справиться с повреждениями – они также в известной степени предотвращают подобные повреждения”.При этом ученые добавляют, что на сегодняшний день есть все основания полагать, что пробиотики способны снижать вредное воздействие даже при получении значительно большей дозе радиационного облучения, чем при лучевой терапии. В частности, высказывается мнение, согласно которому регулярное употребление пробиотиков в районе аварии на станции Фукусима в Японии, могло бы в значительной степени снизить количество заболеваний раком в данном регионе, а также существенно увеличить выживаемость людей, при заболевании раком в связи с негативным радиационным воздействием.