Стволовые клетки и фактор роста для восстановления костной ткани

Способность полученных из жировой ткани человеческих стволовых клеток (СК) стимулировать восстановление костной ткани на месте костных дефектов показана во многих исследованиях. Для костной регенерации необходим как достаточный остеогенез, так и васкулогенез.Предполагается, что фактор роста сосудистого эндотелия А (vascular endothelial growth factor A, VEGFA) стимулирует дифференцировку общих клеток-предшественников по обоим этим направлениям.Американские ученые из Stanford University School of Medicine и немецкие ученые из University of Heidelberg для проверки этой гипотезы изучали воздействие VEGFA на остеогенную дифференцировку человеческих СК, полученных из жировой ткани, in vitro. Кроме того, эти клетки трансплантировали мышам в место критического размера дефекта черепной кости, предварительно обработанное VEGFA.Полученные результаты говорят о том, что VEGFA улучшает остеогенную дифференцировку in vitro, что показывает увеличение активности щелочной фосфатазы, окрашивание ализарином красным и ПЦР в реальном времени. Кроме того, местное применение VEGFA значительно улучшает эффективность восстановления критического дефекта кости трансплантированными СК in vivo; что сопровождается значительным усилением ангиогенеза. На ангиогенез оказывает влияние как паракринный эффект VEGFA, так и, в меньшей степени, собственно трансплантированные клетки.Таким образом, в исследовании показано, что VEGFA усиливает остеогенную дифференцировку СК in vitro и in vivo, сопровождающуюся повышенным ангиогенезом.По мнению доктора П.И. Катуняна, главного врача московского Центра медико-биологических технологий, местное применение VEGFA в сочетании с трансплантацией СК может значительно улучшить эффективность восстановления костной ткани благодаря усилению остеогенеза и ангиогенеза.