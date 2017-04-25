Стволовые клетки и фактор роста для восстановления костной ткани

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Способность полученных из жировой ткани человеческих стволовых клеток (СК) стимулировать восстановление костной ткани на месте костных дефектов показана во многих исследованиях. Для костной регенерации необходим как достаточный остеогенез, так и васкулогенез.

Предполагается, что фактор роста сосудистого эндотелия А (vascular endothelial growth factor A, VEGFA) стимулирует дифференцировку общих клеток-предшественников по обоим этим направлениям.

Американские ученые из Stanford University School of Medicine и немецкие ученые из University of Heidelberg для проверки этой гипотезы изучали воздействие VEGFA на остеогенную дифференцировку человеческих СК, полученных из жировой ткани, in vitro. Кроме того, эти клетки трансплантировали мышам в место критического размера дефекта черепной кости, предварительно обработанное VEGFA.

Полученные результаты говорят о том, что VEGFA улучшает остеогенную дифференцировку in vitro, что показывает увеличение активности щелочной фосфатазы, окрашивание ализарином красным и ПЦР в реальном времени. Кроме того, местное применение VEGFA значительно улучшает эффективность восстановления критического дефекта кости трансплантированными СК in vivo; что сопровождается значительным усилением ангиогенеза. На ангиогенез оказывает влияние как паракринный эффект VEGFA, так и, в меньшей степени, собственно трансплантированные клетки.
Таким образом, в исследовании показано, что VEGFA усиливает остеогенную дифференцировку СК in vitro и in vivo, сопровождающуюся повышенным ангиогенезом.

По мнению доктора П.И. Катуняна, главного врача московского Центра медико-биологических технологий, местное применение VEGFA в сочетании с трансплантацией СК может значительно улучшить эффективность восстановления костной ткани благодаря усилению остеогенеза и ангиогенеза.
СМИ2
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