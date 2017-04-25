Бесплодие является фактором риска возникновения рака простаты у мужчин

Мужчины, страдающие бесплодием, подвержены повышенному риску возникновения рака предстательной железы.Ученые привлекли более 22 тыс. добровольцев из 15 разных городов, чтобы изучить взаимосвязь между бесплодием и риском возникновения рака простаты. После обследования у 168 мужчин, страдающих бесплодием, диагностировали раковые заболевания. Остальные же участники, страдавшие от бесплодия, были вдвое больше подвержены риску развития рака предстательной железы, чем фертильные представители сильного пола, утверждают исследователи.Эксперты пришли к выводу, что мужчины, страдающие бесплодием, подвержены огромному риску возникновения рака. Медики настоятельно рекомендуют таким пациентам регулярно обследоваться у врача для ранней диагностики рака предстательной железы.