Бесплодие является фактором риска возникновения рака простаты у мужчин
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Ученые привлекли более 22 тыс. добровольцев из 15 разных городов, чтобы изучить взаимосвязь между бесплодием и риском возникновения рака простаты. После обследования у 168 мужчин, страдающих бесплодием, диагностировали раковые заболевания. Остальные же участники, страдавшие от бесплодия, были вдвое больше подвержены риску развития рака предстательной железы, чем фертильные представители сильного пола, утверждают исследователи.
Эксперты пришли к выводу, что мужчины, страдающие бесплодием, подвержены огромному риску возникновения рака. Медики настоятельно рекомендуют таким пациентам регулярно обследоваться у врача для ранней диагностики рака предстательной железы.
Listis
СМИ2
Gnezdo
LentaInform
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