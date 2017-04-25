Разработана недорогая мембранная система фильтрации против вирусных загрязнений воды

Мембрана не пропускает вирусы и не дает им накапливаться в фильтрующей системе.Существующие методы мембранной фильтрации предполагают большой расход энергии для эффективного удаления патогенных вирусов без использования опасных химикатов. Ученые из Университета Негева им. Бен-Гуриона (Израиль) совместно с коллегами из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн (США) разработали новейшую систему фильтрации воды, которая позволяет относительно недорого очищать ее от таких вирусов как аденовирус или норовирус.Сотрудники Института исследования воды им. Цукерберга разработали специальное гидрогелевое покрытие, предназначенное для изготовления коммерческой системы очистки воды. Новая мембрана удерживает вирусы от соприкосновения и проникновения, так что они не только не проходят сквозь, но и не накапливаются на поверхности фильтра.Проект осуществлен при поддержке Министерства науки и технологии Израиля и Федерального министерства образования и исследований Германии.