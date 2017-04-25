Обычная вода может вызвать появление герпеса

http://www.medikforum.ru - Добавил ithink в категорию Инфекционные болезни

Привычка пить воду считается одной из самых полезных для поддержания здоровья. Но ученые из Германии пришли к заключению, что вода способна «наградить» человека вирусами, вызывающими развитие герпеса.

Наличие связи между питьем воды и появлением герпеса подтвердили исследования, реализованные командой ученых из Института экологического и регионального развития им. Лейбница. Врачи напоминают: герпес обладает способностью «встраиваться» в геном нервных клеток, поэтому герпетическое высыпание может развиться практически везде - на слизистой оболочке рта и гортани, роговице и конъюнктиве глаза, лимфатических узлах, половых органах, кишечнике, печени, почках, легких. Частые герпетические высыпания специалисты связывают с опухолевыми процессами.

По данным журнала Scientific Reports, рассказавшем об этой работе ученых, вирусы, находящиеся в воде, могут быть причиной появления герпеса.

«Вирус герпеса быстро проникает в организм человека, ухудшая общее самочувствие. Он может оставаться активным спустя 3 недели после его обнаружения», - рассказали эксперты о рисках употребления некачественной воды.

Медики отметили, что плохо очищенная вода в целом оказывается источником множества патогенных микробов и бактерий.

Ранее исследователи из Германии сообщали об обнаруженных ими в воде искусственных подсластителях и высказывали мысль о том, что употребление такой воды может провоцировать появление лишнего веса и ожирения. Ученые тогда отметили, что очистные фильтры не справляются с удалением всех ненужных веществ, присутствующих в воде городских коммуникаций.
Gnezdo
LentaInform
СМИ2
Listis

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь