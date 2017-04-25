Животный белок может вызвать цирроз печени

Исследователи из США сообщили, что им удалось доказать, что животный белок способен отрицательно сказаться на здоровье печени.Оказалось, что этот белок даже может вызвать цирроз печени.Как показали результаты исследования, животный белок необходим для жизни и для здоровья человека, однако его излишек опасен и может провоцировать различные заболевания.Медики отмечают, что сейчас многие увлекаются здоровым питанием и постоянно едят белок, для того, чтобы нарастить мышечную массу, что может отрицательно сказаться на здоровье человека. Результаты их работ были опубликованы в научных журналах.В эксперименте ученых приняли участие несколько тысяч добровольцев. Их рацион составлял преимущественно белковую пищу. Ученые анализировали состояние их здоровья, чтобы понять, как белок оказывает влияние на работу органов.Оказалось, что белок отрицательно сказывался на печени. Чем больше человек употреблял в пищу животного белка, тем выше был риск появления у него цирроза печени.Ученые доказали, что часть лиц, постоянно имеющая в рационе питания продукты с высоким содержанием белка, страдала от лишнего веса. Также у этих людей достаточно часто наблюдался диабет.Исследователи отмечают, что также избыток животного белка может быть связан с атеросклерозом, а цирроз является конечной стадией развития этого заболевания.