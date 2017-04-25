Основные признаки недостатка и переизбытка йода в организме

Щитовидная железа относится к железам внутренней секреции и поэтому входит в состав эндокринной системы. Ее работа заключается в синтезе ряда гормонов, необходимых для поддержания деятельности организма. Без этих гормонов организм не сможет функционировать.В щитовидной железе происходит синтез двух йодсодержащих гормонов — тироксина (T4) и трийодтиронина (T3) и одного пептидного гормона — кальцитонина. Также в ткани щитовидной железы накапливается аминокислота тирозин, которая хранится в виде белка тиреоглобулина (строительного материала для синтеза тиреоидных гормонов).Гормоны щитовидной железы очень важны для человеческого организма. При их непосредственном участии происходят основные процессы обмена веществ в тканях и органах; осуществляется образование новых клеток и генетически запрограммированная гибель старых клеток. Эти гормоны поддерживают постоянную температуру тела и производство энергии (так называемый калоригенный эффект). Гормоны щитовидной железы регулируют потребление кислорода тканями, процессы окисления и выработки энергии, а также контролируют образование и нейтрализацию свободных радикалов. На протяжении всей жизни тиреотропные гормоны влияют на умственное, психическое и физическое развитие человека.Гормоны щитовидной железы также ответственны за нормальное функционирование иммунитета — они стимулируют клетки иммунной системы, так называемые Т-клетки, с помощью которых организм борется с инфекцией.Для нормальной работы щитовидной железы нужен йод. В организме содержится около 25 мг йода, из них 15 мг в щитовидной железе, остальная часть сосредоточена в печени, почках, коже, волосах, ногтях, яичниках и предстательной железе.Суточная потребность для взрослого человека в йоде составляет 100–150 мкг.У нехватки йода в организме есть конкретные признаки:— общая слабость, повышенная утомляемость,— ослабление памяти, слуха, зрения,— сонливость, апатия, головные боли,— увеличение массы тела,— конъюнктивиты,— запоры,— сухость кожи и слизистых оболочек,— снижение артериального давления и пульса (до 50–60 ударов в минуту),— снижение полового влечения у мужчин,— нарушение менструального цикла у женщин.Однако избыток йода вреден не меньше, о нем свидетельствует:— повышенное слюноотделение,— отеки слизистых оболочек,— слезотечения,— аллергические реакции в виде сыпи и насморка,— сердцебиение, дрожь, нервозность, бессонница,— повышенная потливость,— понос.Для улучшения здоровья щитовидки можно применять простые натуральные средства.Свежеприготовленный сок картофеля принимать по 0,5 стакана 2–3 раза в день за 30 минут до еды при базедовой болезни. Курс лечения 2–3 недели. Применять клубни красного цвета. Также помогает при анемии.При зобе полезно съедать по 1 стакану лесной земляники 3 раза в день.Сок сырого картофеля с морковным соком и соком сельдерея хорошо помогает при зобе.Для достижения гипотензивного эффекта необходимо длительно применять настойку календулы по 20–30 капель 3 раза в день. Исчезают головные боли, улучшается сон и повышается работоспособность.