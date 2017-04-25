Рассеянный склероз можно выявить на 5 лет раньше

Канадские исследователи установили, что пациенты с рассеянным склерозом начинают демонстрировать симптомы расстройства здоровья за 5 лет до того, как у них начнут развиваться классические признаки заболевания. Следовательно, этот недуг можно диагностировать намного раньше, начав профилактическую терапию.Рассеянный склероз представляет собой аутоиммунное заболевание, при котором организм человека атакует защитную оболочку нервов миелин. Опубликованное журналом Lancet Neurology исследование показывает, что врачи могут диагностировать рассеянный склероз за 5 лет до появления его классических симптомов. Это дает им возможность начать профилактическую терапию как можно раньше. Кроме того, данное исследование помогает лучше понять причину развития опасного недуга, как считают ученые из Университета Британской Колумбии в Канаде.Они тщательно изучили истории болезней 14 000 жертв рассеянного склероза за период в 20 лет и сопоставили их с записями по 72 000 людей, не имевших этой болезни. Ученые искали ранние признаки заболевания, которые могли свидетельствовать о начале недуга. Подобного рода симптомы носят названия продромы, их также связывают с наступлением других неврологических расстройств вроде болезней Альцгеймера и Паркинсона. Распознавание продром обеспечивает лучшее понимание времени начала болезни, что стимулирует новые исследования на поиск причин неизлечимых расстройств.Эти самые продромы и были обнаружены у людей, столкнувшихся с рассеянным склерозом. Впрочем, врачи еще должны научиться распознавать эти нарушения, которые не являются хорошо выраженными. И самое важное, чтобы на них обращали внимание пациенты, которые порой приходят к медикам с уже хорошо заметными признаками рассеянного склероза.