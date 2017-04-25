Ученые: ходьба улучшает работу мозга

Ученые из университета Нью-Мехико Хайлендс в Лас-Вегасе обнаружили новое полезное свойство ходьбы. Выяснилось, что ходьба способствует притоку крови в головной мозг, что в свою очередь приводит к улучшению памяти и познавательных способностей человека.Американские ученые провели исследование при участии 12 здоровых добровольцев. Молодые люди должны были перемещаться с постоянной скоростью около метра в секунду, находясь в строго вертикальном положении. При этом специалисты отслеживали кровоснабжение головного мозга с помощью ультразвука.В ходе исследования было обнаружено, что удар стопы во время ходьбы посылает волны через артерии, которые значительно изменяют и увеличивают доставку крови в мозг. Этот эффект проявляет себя меньше, чем при беге, но значительно сильнее выражен, чем при езде на велосипеде.«Удивительно то, что нам потребовалось так много времени, чтобы наконец измерить эти очевидные гидравлические эффекты на кровообращение головного мозга», — отметил автор исследования Эрнест Грин.