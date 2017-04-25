Вакцина против болезни, убивающей полмиллиона детей в год, появится в следующем году

Тесты первой вакцины против болезни, которая убивает 430 тысяч человек в год, начнутся в 2018 году. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения.Первая в мире вакцина от малярии получила название RTS,S или Mosquirix. Она разработана британской компанией GlaxoSmithKline. Первые тесты вакцины начнутся на детях в Гане, Кении и Малави в 2018 году в районах повышенного риска заболевания малярией. При клинических испытаниях вакцина оказалась частично эффективной, но тем не менее, это первая одобренная регулятором привика против малярии.ВОЗ пока не приняла решение о внесении этой вакцины в список рекомендуемых мер по борьбе с малярией и намерена сделать это после проведения реальных тестов в рамках пилотной программы. Как ожидается, вакцина способна спасти десятки тысяч жизней в Африке.Малярия убивает около 430 000 человек в год, подавляющее большинство из них — маленькие дети. Пилотная программа ВОЗ проведет оценку того, работает ли вакцина Mosquirix в реальной жизни и может ли она предотвратить заболевание у детей в возрасте от 5 до 17 месяцев.