Гимнастика способствует умственному развитию

Физическая нагрузка может способствовать более эффективному развитию мозга и его мыслительных способностей. Задачей исследователей из Университета Здоровья и Науки Орегоны, США, было установить, могут ли регулярные физические упражнения приводить к органическим изменениям в мозге. Работа проводилась на приматах, было использовано 24 обезьяны. Ученые объяснили свой выбор тем, что хотели исключить влияние таких факторов, как курение, алкоголь и избыточный вес. Животных разделили на три группы.Первую группу тренировали на беговой дорожке пять дней в неделю в течение 20 недель. Вторая группа вообще не подвергалась физической нагрузке. Третью группу тренировали в течение 20 недель, а затем ограничили их подвижность. Затем исследователи оценили объем капилляров в мозге животных из всех трех групп. Результаты исследования свидетельствовали о том, что объем капилляров у обезьян, подвергавшихся физическим нагрузкам был существенно выше, чем у нетренированных.Кроме того, исследователи отмечают, что изменения были наиболее заметны у тех обезьян, которые были наименее тренированы в начале исследования. Доктор Джуди Камерон из Национального исследовательского приматологического центра Орегоны, США, отметила: «Всем известно, что физические упражнения улучшают сердечную деятельность и снижают риск ожирения, но данное исследование свидетельствует о том, что физическая нагрузка может буквально вызывать органические изменения в мозге». Исследователи также отметили, что тренированные обезьяны были более подвижными, нежели нетренированные, в ходе тренировок они также значительно быстрее обучались. «Вероятно, физические упражнения могут приводить к большей способности к концентрации и это еще одна из важных причин, чтобы заставить людей уделять больше внимания спорту», заключает доктор Камерон.