Старение стволовых клеток связано с изменением метиляции ДНК

Метиляция ДНК играет важную роль в самообновлении гемопоэтических стволовых клеток и в их дифференцировке в лимфоидном или миелоидном направлении.Немецкие ученые из гейдельбергского German Cancer Research Center получили подробный профиль метиляции ДНК в человеческих гемопоэтических CD34? клетках-предшественниках на разных стадиях гемопоэза.Были идентифицированы связанные с дифференцировкой группы генов, метилированных в гемопоэтических CD34?клетках-предшественниках, но неметилированных в моноцитах и гранулоцитах.Кроме того, были обнаружены связанные с возрастом изменения в картине метиляции ДНК гемопоэтических CD34? клеток-предшественников при сравнении клеток, полученных из пуповинной крови и из периферической крови взрослых доноров. Было установлено, что в стареющих клетках-предшественниках происходит гипометиляция связанных с дифференцировкой генов и одновременно происходит метиляция de novo, сходная с происходящей в результате эпигенетических мутаций.По мнению доктора П.И. Катуняна, главного врача московского Центра медико-биологических технологий, результаты данного исследования проливают свет на динамику метиляции ДНК клеток-предшественников в процессе дифференцировки и говорят о важной роли эпигенетических изменений в старении гемопоэтических стволовых клеток.