Ученые нашли «ахиллесову пяту» аллергии

Ученые полагают, что нашли белок, который имеет решающее значение для создания новых средств против аллергии. Блокирование белка пи110дельта в мастоцитах — клетках, которые вызывают аллергическую реакцию — существенно сократило симптомы во время опытов на мышах.Результаты исследования, проведенного лондонским отделением Людвигского института онкологических исследований, могут привести к созданию лекарства, которое устраняет причины, а не последствия аллергии. Как рассказал Барт Ванхассенбрук из лондонского отделения Людвигского института онкологических исследований, «наша работа может в скором будущем привести к созданию средств, сдерживающих развитие аллергических состояний». Однако ученый предупреждает, что до создания средств, пригодных для человека еще далеко.В ходе же опытов у мышей, у которых отсутствовал ген, ответственный за разработку указанного протеина, была пониженная аллергическая реакция. У мышей, которым давали лекарство, сдерживающее выработку этого белка, вообще не было аллергической реакции, говорится в публикации.Проведенное исследование, по мнению президента Британского общества аллергической и клинической иммунологии Эндрю Уордлоу, имеет весьма важное значение. «Мастоциты имеют важнейшее значение для развития аллергии и если их можно будет „отключать“, то это — радикальное достижение», — полагает он.Уордлоу отмечает, что сделан лишь первый шаг и до создания лекарств для людей еще довольно далеко. На это может уйти еще 10 лет. «То, что оказывается эффективным на мышах, далеко не всегда переносимо на человека», — считает он.