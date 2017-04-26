Новая надежда для пациентов в вегетативном состоянии

Найти способ вывести пациентов из вегетативного состояния – задача, над которой вот уже долгие годы бьется не одно поколение врачей. Традиционно считается, что прежде чем разрабатывать новые методики необходимо научиться определять – каких пациентов еще можно вернуть к нормальной жизни, а с какими ситуация будет обстоять значительно сложнее.И вот британские ученые на днях представили сенсационной открытие – при помощи электроэнцефалографа, стандартного медицинского аппарата, измеряющего степень активности головного мозга, ученые нашли способ “общаться” с пациентами, которые находятся в вегетативном состоянии. Проводимая при помощи данного оборудования процедура ЭЭГ является абсолютно безболезненной, и состоит в простом прикреплении электродов к голове, после чего активность головного мозга отслеживается на мониторе.Ученые сформировали контрольную группу из 16 пациентов, пребывающих в вегетативном состоянии, и регулярно предлагали им постараться провести определенные действия, к примеру, пошевелить пальцами правой руки. Головной мозг 13 пациентов не продемонстрировал никакой активности, в то время как с оставшимися тремя членами группы, ситуация обстояла значительно интереснее. После получения команд врачей у них была отмечена активизация областей мозга, ответственных за те действия, о которых говорили медики. Это означает, что пациенты слышали эти команды, понимали их и пытались выполнить.Это только самый первый, однако, очень важный шаг в попытке врачей осознать возможности выведения пациентов из вегетативного состояния. По мнению специалистов, незначительно доработав, данную методику можно будет наладить чуть ли не полноценное общение пациентов с окружающими их людьми, опять же интерпретируя их мысли исходя из показателей прибора ЭЭГ. Вместе с тем ученые отмечают, что некоторые категории пациентов, в частности те из них, что оказались в вегетативном состоянии по причине получения физических травм головного мозга не смогут воспользоваться данной возможностью, поскольку различные металлические пластины, которые часто устанавливаются хирургами при открытых травмах, не дают полноценно считывать данные о мозговой активности. Так или иначе, ученые сейчас в начале пути, и они надеяться, что новое открытие в дальнейшем поможет им возвращать полноценную жизнь пациентам, пребывающим в вегетативном состоянии.