Директор Института генетики сердечных болезней призвал к более широкому применению такой диагностики.Если бы во времена Адольфа Гитлера существовали современные методы генетических исследований, то в газовую камеру могли бы отправить половину населения тогдашней Германии. У многих людей нашли бы какой-нибудь патологичный ген, от которого было бы желательно очистить немецкую нацию. Сторонники социальной биологии считали, что люди вообще не должны ничем болеть, а лишь созидать во имя общественного блага (держи карман шире). На печальную историю Германии XX в. стоит иногда оглядываться таким видным специалистам, как профессор Эрик Шульце-Бар из университетской больницы Мюнстера.Директор Института генетики сердечных болезней Эрик Шульце-Бар на прошедшей в Маннхайме 83-ей конференции Немецкого общества кардиологии заявил, что существующие методы исследований позволяют на раннем этапе выявлять генетическую предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям и начинать заранее их профилактику. Известно около десяти наследственно обусловленных кардиоваскулярных заболеваний, среди которых синдром удлиненного интервала QT, синдром Бругада, полиморфная желудочковая тахикардия, идиопатическая фибрилляция желудочков и проч.Массовому использованию генетической диагностики мешает здравый смысл. Большинство генетических нарушений, вызывающих заболевания сердечно-сосудистой системы, встречаются у одного человека на 2-10 тыс., за исключением гипертнофических кардиомиопатий (распространенность 1:500). При этом сердечно-сосудистые заболевания составляют основную причину смертности в более-менее цивилизованных странах. Поэтому такая дорогостоящая диагностика в массовом плане статистику не изменит.