Открытие: гормон голода положительно влияет на мозг
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Предыдущие исследования показали, что грелин способен улучшить когнитивные функции животных. Мыши, которым вводили гормон голода, лучше справлялись с тестами на обучение и память. Кроме того, судя по всему, у грызунов в мозге увеличивалось количество синапсов (соединений между нейронами).
В ходе нового исследования ученые вводили грелин в клетки мозга мышей, выращенные в чашке Петри. Исследование показало: гормон голода активировал ген, кодирующий факторы роста фибробластов. Эти белки играют важную роль в нейрогенезе.
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