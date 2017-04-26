Открытие: гормон голода положительно влияет на мозг

Сотрудники Университета Суонси выяснили, что грелин (гормон голода), выделяющийся перед едой и повышающий аппетит, стимулирует нейрогенез - образование и интеграцию новых клеток мозга. Кроме того, данный гормон защищает клетки мозга от негативных последствий старения.Предыдущие исследования показали, что грелин способен улучшить когнитивные функции животных. Мыши, которым вводили гормон голода, лучше справлялись с тестами на обучение и память. Кроме того, судя по всему, у грызунов в мозге увеличивалось количество синапсов (соединений между нейронами).В ходе нового исследования ученые вводили грелин в клетки мозга мышей, выращенные в чашке Петри. Исследование показало: гормон голода активировал ген, кодирующий факторы роста фибробластов. Эти белки играют важную роль в нейрогенезе.