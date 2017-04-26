Офтальмологи запретили часто носить солнечные очки с цветными линзами

Сегодня у многих есть солнцезащитные очки с зелеными, красными, оранжевыми, розовыми или синими линзами. Офтальмологи говорят: такие очки можно надевать не чаще нескольких раз в месяц. Если же носить их регулярно, можно столкнуться с негативными последствиями.По словам специалистов, из-за цветных линз повышается внутриглазное давление и растет уровень возбуждения нервной системы. Синие и голубые очки не способны защитить глаза от слишком яркого солнечного света. Очки с зелеными линзами менее опасны. Они не искажают естественные цвета.Благодаря зеленым линзам внутриглазное давление снижается. Поэтому такие очки полезно носить пожилым людям и тем, кто страдает от глаукомы. А самыми безопасными являются очки с коричневыми линзами. Они увеличивают контраст, уменьшают блики и позволяют ясно видеть мир при очень ярком солнечном свете.