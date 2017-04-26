Офтальмологи запретили часто носить солнечные очки с цветными линзами
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По словам специалистов, из-за цветных линз повышается внутриглазное давление и растет уровень возбуждения нервной системы. Синие и голубые очки не способны защитить глаза от слишком яркого солнечного света. Очки с зелеными линзами менее опасны. Они не искажают естественные цвета.
Благодаря зеленым линзам внутриглазное давление снижается. Поэтому такие очки полезно носить пожилым людям и тем, кто страдает от глаукомы. А самыми безопасными являются очки с коричневыми линзами. Они увеличивают контраст, уменьшают блики и позволяют ясно видеть мир при очень ярком солнечном свете.
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