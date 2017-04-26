Российские ученые обнаружили новый вид клещевого боррелиоза

Ученые из России первыми смогли размножить в так называемой «питательной среде» новый вид клещевого боррелиоза, который легко перепутать по симптомам с клещевым энцефалитом.Как пишут «Известия», спирохету-боррелия Миямото открыли в Японии в 1995 году. В российских клещах она была обнаружена в 2002 году. Однако для того, чтобы предъявить миру новое заболевание, надо соблюсти ряд определенных требований.«Если вы нашли новый возбудитель, то должны поймать и вырастить его в «питательном бульоне», охарактеризовать, написать этикетку с названием и положить в холодильник, чтобы потом его можно было размножать в искусственных условиях. С новым возбудителем боррелиоза мы это сделали в прошлом году. Он в банке сидит, хвостом бьет», — рассказал нюансы доктор биологических наук Александр Платонов.Симптомы у новой разновидности боррелиоза — высокая температура, головная и мышечная боли, тошнота и рвота. У многих пациентов начинаются нарушения функций некоторых органов, хуже начинают работать печень и почки. Данные признаки легко спутать с гриппом, ОРЗ либо отравлением. По этой причине в подобных случаях немаловажно осмотреть больного и найти место укуса клеща.Платонов отметил, что в России, особенно в Сибири, новейшим возбудителем боррелиоза заражено вплоть до 10 процентов клещей. Среди больных у половины — болезнь Лайма с мигрирующей эритемой, у второй половины — безэритемная форма, вызванная новейшим возбудителем. Определить тип возбудителя можно с помощью анализа крови.По данным Роспотребнадзора, с 16 марта 2017 года в медицинские учреждения на территории России обратились 6900 человек по поводу укусов клещей. В ведомстве также уточнили, что этот показатель соответствует среднему уровню.В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий специалистами Роспотребнадзора начата реализация планов по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами насекомых. По всей стране проводятся акарицидные обработки с осуществлением контроля качества и эффективности акарицидных обработок. На данный момент обработано уже более 6,3 тыс. га., всего запланировано к обработке более 120 тыс.га.