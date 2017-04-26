Работа, телевизор и смартфоны лишают людей сна

У работающих на пределе возможностей меньше шансов на качественный сон.По данным исследования страховой медицинской кассы DAK-Gesundheit, 78% немцев имеют проблемы со сном: мало или плохо спят, не высыпаются и т.п. Не зная о серьезном вреде здоровью в связи с недостатком сна, люди крайне редко обращаются за помощью к врачам.Серьезную проблему представляет бессонница, при которой на фоне недостатка сна накапливается дневная усталость, человек длительное время не высыпается. В федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн от бессонницы страдает 8,3% работников. Особенно недугу подвержены люди старше 35 лет: среди них эта доля с 2010 г. увеличилась на треть. Если семь лет назад среди них хорошо высыпались 54%, то сегодня - меньше четверти (23%).По данным экспертов, причинами недостатка сна в Германии являются избыточная нагрузка на работе, переработки, спешка, перенапряжение из-за труда на высокий результат. Работающие на пределе своих возможностей увеличивают для себя риск бессонницы втрое. Кроме того, люди сами крадут у себя время для сна, проводя вечера перед телевизором, за ноутбуком или смартфоном.