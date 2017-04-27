Поэт Иосиф Бродский говорил, что без сигареты и чашечки кофе по утрам нет смысла и просыпаться. К сожалению, оказалось, что сочетание курения и кофеина исключительно вредно для кровеносных артерий, в частности, такая комбинация приводит к потере эластичности аорты.Совместное действие никотина и кофеина, как говорится в недавнем исследовании, опубликованном в «Американском кардиологическом журнале», приносит значительно больший вред, чем эти факторы по отдельности. К такому выводу пришел греческий исследователь доктор Чараламбос Влакопулос из Афинской медицинской школы.По его мнению, кофеин и никотин способствуют выделению определенных гормонов и биологически активных веществ в организме, управляющих артериальными функциями и регулирующими кровяное давление и частоту сердечных сокращений.