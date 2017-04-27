Сочетание курения и кофеина исключительно вредно для кровеносных артерий
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Совместное действие никотина и кофеина, как говорится в недавнем исследовании, опубликованном в «Американском кардиологическом журнале», приносит значительно больший вред, чем эти факторы по отдельности. К такому выводу пришел греческий исследователь доктор Чараламбос Влакопулос из Афинской медицинской школы.
По его мнению, кофеин и никотин способствуют выделению определенных гормонов и биологически активных веществ в организме, управляющих артериальными функциями и регулирующими кровяное давление и частоту сердечных сокращений.
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