Продукты, ослабляющие боль при артрите

Какой диеты следует придерживаться пациентам с артритом, для управления своим состоянием? На этот вопрос удалось ответить благодаря крупнейшему анализу диет и различных видов артрита. Ученые проанализировали данные 15 исследований и более чем 800 пациенто.Изучив несколько диет, популярных среди пациентов с артритом, они выяснили, что наилучшим эффектом в плане облегчения боли обладала диета средиземноморского типа, с преобладанием таких продуктов как фрукты, овощи, зерновые культуры, рыба, оливковое масло и с ограниченным потреблением красного мяса. Через 12 недель люди на этой диете сообщили приблизительно о 15-процентом уменьшении боли, однако, не было никаких улучшений в области физических функций или утреннего окоченения. Вегетарианская диета, включающая также яйца и молочные продукты, обладала подобным эффектом.В других исследованиях, пациенты, которым наряду с противоревматическими лекарствами ежедневно давали рыбий жир, замечали заметные улучшения для опухших и болезненных суставов, нежели пациенты, которым давали плацебо, по-видимому, из-за антивоспалительного эффекта масла.И напротив, овощи из семейства паслёновых, такие как картофель и помидоры, способствовали усилению боли. Ученые предполагают, что в обострении воспаления может быть виновата группа соединений, содержащихся в этих овощах, известная как алкалоиды. Но пока не проводилось конкретных исследований, которые могли бы это подтвердить.Эксперты говорят, что диета, в которой постепенно удаляются подозрительные продукты, должна помочь пациентам определить любые проблематичные продукты.