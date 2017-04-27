Склонность к переживаниям является наследственной

Вариант определенного гена у человека является фактором риска постравматического стрессового расстройства.Ген под названием TROVE2 был известен в связи с иммунными заболеваниями. Однако ученым из университета Базеля (Швейцария) в сотрудничестве с коллегами из Германии и США удалось установить связь варианта этого гена со склонностью к мрачным воспоминаниям. При этом выяснилось сильное влияние иммунной системы на психические процессы.Швейцарские ученые натолкнулись на влияние гена TROVE2 при обследовании 88 здоровых испытуемых, которые отличались особенно яркими неприятными воспоминаниями. Затем влияние варианта гена было перепроверено еще на 1000 испытуемых. Участникам предлагали 70 различных изображений с эмоциональным подтекстом, а позднее просили описать изображения, воспоминания о которых остались.Эксперимент показал, что носители одного из вариантов гена TROVE2 гораздо лучше помнили изображения с негативной оценкой. В отношении эмоционально позитивных изображений различий в группах не обнаружено. При исследовании активности мозга (МРТ) при знакомстве с изображениями носители специфического варианта TROVE2 проявляли большую эмоциональную активность, особенно выраженную в негативных случаях.