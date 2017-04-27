Диабет предложили лечить прохладой

Снижение температуры воздуха в доме всего на 1 градус улучшает состояние пациентов с диабетом 2 типа не хуже, чем лекарственные препараты. Работа группы специалистов из Маастрихтского университета под руководством профессора Вутера ван Маркен Лихтенбелта.Выход из зоны температурного комфорта внутри зданий (21-22 градуса по Цельсию) как в ту, так и в другую сторону полезен людям с ожирением и болезнями, связанными с нарушением обмена веществ, так как при этом ускоряется обмен веществ и усиливается расход энергии, пришли к выводу ван Маркен Лихтенбелт и его коллеги.Так, проведенные ими эксперименты показали, что для диабетиков полезна умеренная прохлада в доме — снижение комнатной температуры на 1 градус Цельсия на протяжении десяти дней позитивно повлияло на глюкозный обмен, повысив чувствительность тканей к инсулину на 40%. Такой результат сравним с результатами работы наиболее эффективных противодиабетических препаратов, существующих на сегодняшний день, подчеркивают исследователи.«Прежде считалось, что стабильная, фиксированная температура в помещениях комфортна и полезна для здоровья. Однако наше исследование показало, что это не так», — отметил ван Маркен Лихтенбелт. Он считает, что в современных домах и офисах должна быть заложена возможность менять температуру воздуха в зависимости от нужд обитателей. Прохладный воздух в доме должен стать такой же частью здорового образа жизни, как правильное питание и физические упражнения.