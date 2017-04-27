Импотенция может быть предвестником сердечного приступа

Половое бессилие у мужчин является предвестником сердечного приступа, а также предвестником смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у людей, входящих в группу риска, утверждают немецкие исследователи.Ученые, проанализировав истории болезни 1519 мужчин из 13 стран, страдавших сердечно-сосудистыми заболеваниями, установили, что те испытуемые, которые также страдали импотенцией, были в два раза больше подвержены возникновению сердечных приступов или смерти.Половое бессилие имеет разные причины возникновения (эндокринные, психологические, сосудистые), однако все они приводят к нарушениям кровотока к мужскому половому члену, что приводит к отсутствию эрекции. Специалисты считают, что пациентов с диагнозом эректильной дисфункции нужно направлять на обследование сердечно-сосудистой системы, чтобы по возможности предупредить заболевание.Часть экспертов считают, что во время регулярных медицинских осмотров мужчин старше 40 лет медикам необходимо интересоваться, не бывает ли у пациентов случаев полового бессилия.