Головная боль: названы неожиданные причины

Все мы знаем, что голова болит от перепадов погоды, но не догадываемся - виной могут быть даже неудобные туфли. Эксперты рассказали, как справляться с головной болью в разных ситуациях.1. Сами обезболивающиеПарадоксально, но факт: чем больше вы глотаете обезболивающих, тем выше риск, что именно они будут вызывать новые приступы головной боли. В нашем организме есть противоболевые механизмы, которые в ответ на боль вырабатывают особые гормоноподобные вещесвта - эндорфины и энкефалины - это наши собственные «анальгетики». Лекарства при регулярном и зачастую неоправданном приеме подавляют антиболевые структуры, и головная боль начинает возникать просто на пустом месте, поясняет врач-невролог Анна Горенкова.Слезть с «анальгиновой иглы» помогают методики релаксации, массаж шеи и плечевого отдела, медитация, йога, дыхательные упражнения.2. Лекарства от сердца и противозачаточные пилюлиК сожалению, многие замечательные и эффективные лекарства могут стать причиной хронических головных болей. К таким относятся:- кардиопрепараты - нитроглицерин, верапамил, изосорбид и их производные;- гормональные - кортикостероиды (преднизолон, гидрокортизон) и эстрогены, которые входят в состав противозачаточных средств и препаратов гормонзаместительной терапии в период климакса;- снижающие артериальное давление - каптоприл (капотен), метопролол, нифедипин и содержащие его комплексные препараты (адельфан, раунатин и др.);- нестероидные противовоспалительные препараты - диклофенак (вольтарен), ибупрофен, индометацин, напроксен.Если вы чувствуете связь между приемом лекарств и головной болью, нужно сказать об этом врачу. Он подберет другую дозу или безболезненный для вас аналог.3. Секс, просто сексПредставьте, у некоторых людей голова вдруг начинает раскалываться в самое неподходящее время - а именно при занятии любовью. Да еще в момент кульминации. Какое уж тут удовольствие. Специалисты называют эту проблему «оргазмической головной болью». Между прочим, мужчины страдают от любовно-болевого синдрома в 3 раза чаще женщин.Причина таких болей чаще всего кроется в повышенном давлении и раннем атеросклерозе сосудов головного мозга. Во время полового акта, как известно, давление подскакивает, сосуды расширяются, учащается пульс, и кровь приливает к голове.Если вы испытываете «боль от любви» регулярно, то нужно обратиться к неврологу и проверить сосуды головного мозга.Из проверенных домашних средств может помочь стакан крепкого, сладкого черного чая минут за 10 до свидания, или один грейпфрут, или несколько веточек свежей петрушки.4. Еда-провокаторСамые злостные провокаторы - «допинги» трудоголика: кофе и шоколад. Если вовремя организм не получает очередной порции, он тут же мстит приступом головной боли. Это абузусные головные боли, как при похмелье, провоцирует их недовольный центр удовольствия в мозгу.Многие люди реагируют пульсирующей головной болью на особые белки - биогенные амины, самый известный из них - тирамин, рассказывает врач-невролог Анна Горенкова. Эти вещества содержатся в выдержанных сырах, уксусе, горчице, майонезе, копченой свинине, сельдерее, сое, ананасах, авокадо, сливах.Во многих случаях головную боль провоцирует пищевая добавка - глутамат натрия (он относится к растительным протеинам). Его добавляют для улучшения вкуса в бульонные кубики, растворимые супы и вторые блюда, комплексные приправы.Некоторые люди, склонные к пищевым аллергиям, страдают головной болью... от колбасы. Вареные колбасы, сосиски, окорок, шейка содержат нитрит, который и придает им приятный розоватый цвет (ведь просто вареное мясо непривлекательного сероватого оттенка). Нитрит у чувствительных граждан может вызвать сильную, пульсирующую боль в висках.5. ДепрессияДа, да, иногда головная боль может быть единственным проявлением психо-эмоционального срыва. Тогда эти боли называются психогенными. Ими страдают в основном люди тревожно-мнительного склада, ипохондрики и легко возбудимые холерики, говорит психотерапевт Анатолий Герман.Около таких 70% пациентов - женщины. У 68% пациентов с психогенными болями приступ начинается в середине или в конце рабочего дня, у 19% - боль возникает прямо с утра и не проходит от приема анальгетиков.Как правило, «нервные» головные боли ноющие, тупые, ощущение, что они разлиты по всей голове, возникают то в виске, то в затылке, то где-то внутри. При этом повышается раздражительность, утомляемость. Больные жалуются на «общий дискомфорт в голове», который мешает собраться с мыслями, сосредоточиться плюс ощущение тревоги.Другой вариант психогенных болей связан с посттравматическим синдромом (в народе это состояние называется “откат”). Они могут возникнуть и у вполне здорового человека как следствие острого нервного напряжения, горя, стресса, испуга.6. Любимая работаМы редко задумываемся, в каких условиях трудимся. Вроде и уборщица исправно прибирает, и кондиционер работает, а к вечеру голова чугунная. И не только от усталости, между прочим. Виной тому - гипоксия, то есть нехватка кислорода при избытке углекислого газа.Кстати, чем выше находится ваша квартира и офис, тем меньше в воздухе кислорода. Считается, что гипоксические проявления постоянно наблюдаются у тех, кто живет и работает выше стандартного шестого этажа.Что делать? Насыщать воздух отрицательными ионами. Можно купить ионизатор воздуха, завести в кабинете рядом с компьютером полезные растения - папоротники или вечнозеленые хвойные, например, можжевельник или декоративную пихту. А еще начать заниматься дыхательной гимнастикой (подойдут техники ушу, цигун).7. Неудобные обувь и сумочкиКазалось бы, где голова и где - ноги. Но все дело в кровообращении. Из-за некомфортной обуви (слишком узкого носка, неустойчивого каблука или платформы, просто не самой качественной колодки, когда ступня принимает неловкое положение) нарушается отток венозной крови, говорит ортопед-траматолог Сергей Горячев. И, как следствие, страдает процесс кровообращения в целом. В итоге застой крови в ступнях и икрах ног ведет к нарушению питания кислородом тканей мозга, спазмы мелких сосудиков.Потому нередко, когда мы набегаемся за день на каблуках, к вечеру хватаемся за голову. В этом случае снять головную боль поможет массаж ступней и расслабляющие ванночки для ног.А набитая до отказа сумочка на тонких ручках, болтаясь на плече, может пережимать кровеносные сосуды в области ключиц и шеи, что вызывает напряжение мышц и микроспазмы, что также может привести к головной боли.ВАЖНО!В каком случае нужно обратиться к врачу:- Если у вас появились головные боли, которых никогда не было раньше.- Головная боль продолжается более трех суток.- Головная боль появляется в форме внезапного «взрыва» внутри головы.- Кроме головной боли отмечаются нарушения зрения, расстройства речи, координации движений, слабость конечностей или расстройства мышления.- Кроме головной боли повышается температура тела или шея становится малоподвижной.- Возникают головные боли при малейшем физическом усилии.- Кроме головной боли отмечается рвота, но нет ощущения тошноты.- Приступ боли с каждым разом приобретает более частый и выраженный характер.