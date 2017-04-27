Вакцинация против гриппа опасна для некоторых людей, предупреждают медики
http://www.meddaily.ru - Добавил ithink в категорию Инфекционные болезни
Добровольцы лечились от рака ингибиторами PD-L1. Участникам сделали прививку от гриппа. Трехвалентная вакцина содержала пандемический вирус A(H1N1), вирус гриппа A(H3N2) и вирус гриппа В одной из двух линий. После вакцинации у 6 пациентов зарегистрировали побочные эффекты.
В частности, у 13% после прививки выявили артрит и сыпь на коже, у 8,7% - энцефалит и колит, у 4,3% - пневмонит, невропатию и гипотериоз. Ученые советуют медикам взвешивать все "за" и "против" перед вакцинацией против гриппа людей, которые лечатся от рака легких ингибиторами PD-L1.
LentaInform
Listis
Gnezdo
СМИ2
Добавить комментарий