Вакцинация против гриппа опасна для некоторых людей, предупреждают медики

Сотрудники Европейского общества медицинской онкологии выяснили, что больные раком легких, которые лечатся ингибиторами PD-L1, после прививки от гриппа рискуют столкнуться с побочными эффектами, связанными с работой иммунной системы. В исследовании специалистов приняли участие 23 человека с раком легких (средний возраст - 58,7 года).Добровольцы лечились от рака ингибиторами PD-L1. Участникам сделали прививку от гриппа. Трехвалентная вакцина содержала пандемический вирус A(H1N1), вирус гриппа A(H3N2) и вирус гриппа В одной из двух линий. После вакцинации у 6 пациентов зарегистрировали побочные эффекты.В частности, у 13% после прививки выявили артрит и сыпь на коже, у 8,7% - энцефалит и колит, у 4,3% - пневмонит, невропатию и гипотериоз. Ученые советуют медикам взвешивать все "за" и "против" перед вакцинацией против гриппа людей, которые лечатся от рака легких ингибиторами PD-L1.