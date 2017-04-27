Новый метод поможет определить риск преждевременной смерти
http://www.meddaily.ru - Добавил mechone в категорию Неврология
Данные МРТ-сканирования мозга более 2000 здоровых людей помогли ученым составить карты возраста мозга. Затем новую технику проверили на 669 жителях Шотландии в возрасте 70 лет и старше. Исследование показало: чем больше была разница между возрастом мозга человека и его фактическим возрастом, тем выше оказывался риск наличия проблем с соматическим и психическим здоровьем, а также преждевременной смерти.
Участники, у которых возраст мозга был больше их реального возраста, хуже справлялись со стандартными тестами. В частности, их емкость легких, скорость ходьбы и сила хвата оказались меньше, чем у людей, возраст мозга которых соответствовал их фактическому возрасту. Добровольцы, чей мозг состарился раньше срока, чаще умирали в возрасте до 80 лет. В среднем у таких мужчин разница между возрастом мозга и хронологическим возрастом составляла 8 лет, а у женщин - 2 года.
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