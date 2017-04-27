Определены ключевые различия в мозге мужчин и женщин

Недавно масштабное исследование действительно обнаружило некоторые специфические половые различия в мозге, но… в целом ученые все же нашли больше сходства. Все же возникают новые вопросы: как эти различия в мозге могут влиять на интеллект и поведение мужчин и женщин?Десятилетиями ученые мозга отмечали, что в среднем мозг у мужчин, как правило, имеет чуть больший объем, чем женский. Недавно группа исследователей из Университета Эдинбурга обратилась к данным британского Biobank – долгосрочного биомедицинского исследования 500 000 участников. Подмножество лиц, включенных в исследование, подвергалось сканированию головного мозга с помощью МРТ – эти данные и использовали в своей работе шотландские эксперты. Они замерили параметры 68 структур мозга, а также толщину коры головного мозга, морщинистый наружный слой мозга, участвующий в сознании, языке, памяти, восприятии и др.Эксперты обнаружили, что женщины обычно имеют значительно более толстую кору, чем мужчины, и это связано с более высокими показателями в различных когнитивных тестах. Тем временем мужчины «доминировали» в субкортикальном регионе. У них булл больше гиппокамп (который играет роль в формировании памяти и пространственном сознании), миндалину (отвечает за эмоции, память и принятие решений), полосатое тело (обучение, торможение, система вознаграждения) и таламус (обработка и передача сенсорной информации другим частям мозга).Примечательно и то, что объем и толщина коры головного мозга между мужчинами варьировались значительно чаще, чем между женщинами. Это согласуется с множеством других данных, которые указывают на то, что мужчины более изменчивы физически и умственно.