Мозг, иммунитет и память определяют одни и те же гены

Ученые из университета Базеля (University of Basel) доказали, что те же самые гены, которые определяют структуру мозга и отвечают за некоторые аспекты памяти, также контролируют и иммунную систему. Ранее считалось, что в мозге действуют только его собственные иммунные клетки, отделенные от остальных, называемых периферийной иммунной системой, гематоэнцефалическим барьером. Однако публиковавшиеся в последние годы научные работы позволили предположить, что периферийная иммунная система все же влияет на мозг – и эта связь намного более сильна, чем могло бы показаться. Швейцарские ученые провели два независимых исследования.Специалисты изучили эпигенетические профили 533 здоровых молодых людей и выявили, какие гены ассоциировались с толщиной коры головного мозга в ответственных за память регионах. Затем эти данные проверили и подтвердили еще на 596 участниках. Выяснилось также, что именно эти гены были задействованы в функционировании иммунной системы.Во втором эксперименте участвовали люди, которые плохо или хорошо запоминали, что было изображено на картинках негативной направленности. Исследование их генома показало, что за память в этом случае отвечал ген TROVE2 – сейчас другими научными группами исследуется его роль в иммунологических заболеваниях. Определенный его вариант отвечал за запоминание большого количества изображений при том, что память в целом не затрагивалась. Этот же ген был важен для запоминания эмоционально окрашенных событий.Таким образом, активность одних и тех же генов была связана с структурой мозга, памятью и иммунитетом. Возможно, заявили ученые, лекарства, которые могут точечно воздействовать на компоненты иммунной системы, смогут также помочь при нарушениях функций мозга.