Искусственный интеллект распознает туберкулез по снимкам
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Исследование вели Парас Лакхани (Paras Lakhani) из Университетской больницы Томаса Джефферсона (Thomas Jefferson University Hospital) и его коллега Баскаран Сандарам (Baskaran Sundaram). Они использовали 1007 рентгенограмм пациентов с туберкулезом и без, разделив их на три группы: для обучения, проверки достоверности данных и тестирования. Затем исследователи с помощью первой группы снимков обучили две разных сети – AlexNet и GoogLeNet – отличать, где на снимке виден туберкулез, а где его нет. Комбинация двух сетей дала возможность ставить диагноз с точностью до 96%. Те 13 снимков, по итогам анализа которых сети показали разные результаты, были переданы врачу-радиологу, который поставил верный диагноз во всех случаях, таким образом, вмешательство человека позволило довести точность диагностики до 100%.
Gnezdo
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Listis
LentaInform
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