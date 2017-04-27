Исследователи выявили новые генетические особенности, связанные с долгожительством

Сотрудники Бостонского университета проанализировали данные четырех исследований. Ученые искали генетические варианты, связанные с долголетием. Исследователи сосредоточились на людях, которым удалось прожить больше 100 лет. В развитых странах до такого возраста доживает лишь каждый пятитысячный человек.Специалисты обнаружили в 4-й и 7-й хромосомах редкие генетические варианты, имевшие отношение к долгожительству. Некоторые из этих вариантов также снижали риск болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые пришли к выводу, что прожить дольше 100 лет помогает сочетание распространенных генетических вариантов с редкими.Кстати, согласно данным другого исследования, стать долгожителем может практически любой. Главное - правильно питаться. Исследователи провели эксперименты с червями и установили: добавление в рацион мононенасыщенных жирных кислот, включая олеиновую и пальмитолеиновую, увеличивало продолжительности жизни.