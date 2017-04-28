Необъяснимые психические расстройства

Каждый из нас наслышан о существовании разного рода психических расстройств. На уровне понимания обывателя, это некая неадекватность другого человека, странность и своеобразие в восприятии. Но иногда мы можем встретить человека с психическим расстройством и не подозревать об этом. Более того, каждый 4-й человек на планете страдает тем или иным психозом, считая себя вполне здоровой личностью. Представляем вашему вниманию самые интересные и загадочные психические расстройства, которые иногда могут показаться даже смешными и, тем не менее, являются опасными.Интересные и загадочные психические расстройства Расщепление личности Несмотря на редкость заболевания, расщепление личности весьма серьезная проблема. Суть ее заключается в том, что сознание человека, соответственно восприятие и поведение, разделяется. Человек как бы «живет» в одном теле, но мышление расщеплено на нескольких людей. Это могут быть разнополые, разновозрастные «субличности», имеющие различное мировоззрение, пристрастия, образ жизни. Парафрения Это мания величия в паре с бредовыми идеями. Человек приписывает себе возвышенные качества. Считает себя «не от мира сего», обладающим особой божественностью, величием, миссией. Парафреники искренне верят в свою исключительность и величественность. Часто имеют «псевдопамять» и псевдогаллюцинации, во время которых проживают несуществующий опыт. Криптомнезия Это состояние, при котором человек не помнит, откуда получена информация. Наблюдается эффект «жамевю» — сознание человека знакомые предметы и людей воспринимает как чужие, неизвестные доселе. Напевая песню, личность не может вспомнить, откуда она известна, кто исполнитель – певец или сам индивид. Дисморфия Дисморфия, или синдром Квазимодо, — это навязчивые мысли человека о каком-то физическом дефекте. При этом, дефект может быть незначительным или придуманным, но больному кажется вполне очевидным и пугающим. Носители синдрома социально скованны, плохо адаптированы. Они избегают людей, стыдятся, тушуются из-за мысли, что их физическое уродство видно и будет высмеяно. Эротомания Данное расстройство предполагает уверенность больного в том, что его любит какая-то известная, богемная личность. Чувства последней проявляются таинственными знаками и посланиями, которые замечает только носитель симптома. Это могут быть шифры в газетных статьях, кодовые слова в выступлениях по телевидению и т.д. Есть смешное выражение: «Из 3-х человек один обязательно психически болен. Если двое ваших друзей в порядке, значит, это вы». Как ни прискорбно, но элементами каждого расстройства заражены все. Женщины размера S считают себя толстыми, мужчины подсознательно великими. Главное, не переступить черту здравомыслия!