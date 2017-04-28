Бытовая химия значительно повышает риск возникновения болезни Паркинсона

Используемая при чистке металлических приборов химия для клининга увеличивает риск развития болезни Паркинсона. Такое открытие сделали ученые из Американской академии нейрологии (ААН) совместно с докторами из Института Паркинсона.Ученые провели исследование, в котором сконцентрировали свое внимание на умственном здоровье мужчин, по роду своей деятельности контактирующих с трихлорэтиленом — веществом, применяемым для чистки металлоизделий. В результате оказалось, что механики, электрики, машинисты и сотрудники химчисток в 5,5 раз чаще остальных страдают от болезни Паркинсона.Болезнь Паркинсона — это нарушение двигательной системы, которое чаще всего настигает людей старше пятидесяти лет и приводит к дрожанию конечностей, затруднению движений, потере равновесия, из-за чего человеку трудно ходить, говорить и выполнять простейшие задачи.