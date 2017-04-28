Алкоголь и лишний вес удваивают риск возникновения цирроза печени

Любители спиртных напитков, имеющие избыточный вес, подвергают здоровье своей печени повышенному риску, утверждают исследователи.Ученые провели анализ двух исследований, в которых приняли участие более 500 тыс. мужчин и женщин, проживающих в Великобритании. Оказалось, что лишний вес в сумме с алкоголем повышает риск возникновения цирроза и других заболеваний печени почти вдвое.Тучные женщины, выпивающие более стакана вина в день, имеют почти удвоенный риск возникновения заболеваний печени по сравнению со стройными сверстницами. Подобный эффект у мужчин также был замечен.В Великобритании проблемы болезней печени и ожирения продолжают прогрессировать. Специалисты считают, что необходимо пересмотреть нормы потребления алкоголя для людей, страдающих избыточным весом. Алкоголь является ключевым фактором в развитии цирроза печени, однако вес, как оказалось, тоже играет роль в возникновении смертельно опасного заболевания. Необходимо проведение дальнейших исследований для более глубокого изучения данной взаимосвязи, считают исследователи.