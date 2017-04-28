Защитный эффект ликопина в отношении инфаркта миокарда

Данные эпидемиологических, случай — контроль, лабораторных исследований о роли пищевых факторов в профилактике рака.В проспективном исследовании исследовании в США уровня ликопина, альфа-токоферола, селена в сыворотке и тканях выявлена обратная ассоциация с риском рака молочной железы (Cancer Causes Control., 1998). В случай — контроль исследованиях отмечена обратная ассоциация уровня ликопина и рака предстательной железы (Nutr Cancer., 1999; Cancer Res., 1999).Был проведен анализ 72 эпидемиологических исследований, включая экологические, случай — контроль исследования, диетические анализы и исследования образцов крови, посвященных исследованию ассоциации потребления помидоров, изделий из них, ликопина и рака. В 57 исследованиях имелась обратная ассоциация между потреблением помидоров или уровнями ликопена в циркуляции и риском нескольких типов рака; в 35 случаях ассоциация была статистически значительна. Ни одно из исследований не выявило неблагоприятные эффекты высокого потребления помидоров или высоких уровней ликопина.