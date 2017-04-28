Вирус СПИДа ускоряет эволюцию иммунной системы

Ученые из университетов Оксфорда, Гарварда и Квазулу-Натал, ЮАР (KwaZulu-Natal), выявили гены, помогающие иммунной системе бороться с ВИЧ-инфекцией. По словам ученых, результаты исследования помогут объяснить, почему у некоторых людей, зараженных ВИЧ, заболевание не развивается в течение нескольких лет и позволят в дальнейшем разработать вакцину против СПИДа.Объектом изучения стали лейкоцитарные антигены человека (HLA) — специфические молекулы, которые узнают и уничтожают клетки, пораженные вирусом иммунодефицита. Таких молекул три типа — А, В и С. Исследователи установили, что наибольшей активностью из них обладают антигены типа В.Ранее уже было показано, что между вирусом СПИДа и иммунной системой существует своеобразная «гонка вооружений» — за счет изменчивости ВИЧ приспосабливается к защитным силам организма, но в ответ изменяются и клетки иммунной системы. Обычно такое взаимное приспособление занимает тысячи лет, но в случае вируса иммунодефицита оно, по мнению ученых, идет ускоренными темпами.По данным исследования, антигены типа В меняются быстрее двух других типов, и активность их в борьбе с ВИЧ закодирована в генах. То есть насколько эффективно иммунная система будет сопротивляться СПИДу, зависит от того, какие гены присутствуют у данного человека.Как отмечает руководитель исследования доктор Филип Гаулдер (Philip Goulder), полученные результаты объясняют, каким образом иммунная система борется с инфекцией, и применимы не только к вирусу СПИДа, но и к другим инфекционным заболеваниям.