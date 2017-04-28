Диета с низким содержанием соли грозит гипертонией?

Не стоит мучить себя питанием с низким содержанием соли, так как оно может и не понизить артериальное давление. К такому выводу пришли ученые из Бостонского университета.Сегодня врачи рекомендуют взрослым людям не употреблять более 6 г соли ежедневно, однако ученые из Бостонского университета выяснили, что у соблюдающих эту рекомендацию часто обнаруживается более высокое артериальное давление, чем у тех, кто не ограничивает прием соли. По мнению ученых, рекомендация есть меньше соли выглядит слишком простой, и ее авторы игнорируют тот факт, что соль увеличивает уровень гормонов в организме, которые регулируют и снижают артериальное давление.Некоторые люди с болезнями сердца стараются употреблять меньше соленых и переработанных продуктов питания, из-за чего их давление снижается. Однако они просто могут быть чувствительными к соли, что свидетельствует о больном сердце. У некоторых людей соль снижает артериальное давление, однако эксперты утверждают, что калий, который содержится в бананах и картофеле, также выполняет эту задачу наряду с магнием и кальцием. Нормальные уровни этих химических веществ в организме могут объяснить, почему у людей, активно налегающих на солёные продукты, отмечается низкое артериальное давление.Свои выводы исследователи сделали на основе наблюдений за 2 632 мужчинами и женщинами в возрасте от 30 до 64 лет. Все они на момент начала наблюдения имели нормальное артериальное давление. Через 16 лет выяснилось, что люди, употреблявшие менее 6 грамм соли, обладали более высоким давлением. А те, кто ел большее количество соли, имели низкое давление.