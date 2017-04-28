Современный микроскоп поможет в диагностике аутоиммунных заболеваний
http://www.meddaily.ru - Добавил mechone в категорию Другие
С помощью STED-микроскопа специалистам удалось найти антитела на астроцитах (глиальных клетках мозга). Это ранний признак оптического нейромиелита. STED-микроскопия позволяет получить изображения клеток очень высокого разрешения по сравнению с обычным электронным микроскопом.
Секрет STED-микроскопов заключается в лазерном излучении высокой частоты. Пока в мире всего несколько таких микроскопов. Вероятно, в будущем благодаря STED-микроскопии исследователи смогут разработать новые методы лечения аутоиммунных заболеваний.
Listis
СМИ2
LentaInform
Gnezdo
Добавить комментарий