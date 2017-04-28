Во Владивостоке обнаружили кишечную палочку в партии свинины из Бразилии

Ранее в партиях свинины из Бразилии также был обнаружен возбудитель листериоза. В крупной партии свинины, прибывшей в морской порт Владивостока из Бразилии, обнаружена кишечная палочка.14 тонн бразильской свинины прибыли в порт в середине апреля. Лабораторные исследования, проведенные Россельхознадзором, выявили бактерии группы кишечной палочки. «В случае изготовления из данной продукции недожаренного шашлыка, здоровью любителей мяса на огне мог быть нанесен ощутимый вред», — предупреждает ведомство. В настоящее время партия находится на специализированном складе во Владивостоке.Россельхознадзор отмечает, что в партиях свинины этой бразильской компании несколько раз были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, а также возбудители такого опасного инфекционного заболевания, как листериоз.