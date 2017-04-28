Послеродовое кровотечение остановит кислота

Недорогое и достаточно распространенное лекарство может помочь справиться с послеродовым кровотечением, одной из основных причин материнской смертности. Более 100 тысяч женщин ежегодно гибнут от потери крови в процессе родов. Исследование с участием 20 тысяч пациенток показало, что каждая третья роженица, у которой открывается кровотечение, может выжить, если в течение трех часов получит необходимое лечение. Препарат, который использовался в научной работе – это транексамовая кислота, ингибитор фибринолиза. Это средство препятствует разрыву сгустков крови, позволяя таким образом остановить кровотечение.Участницы наблюдались в 193 больницах, расположенных в 21 стране. Женщин разделили на две группы, одна из которых в случае кровотечения в течение трех часов получала транексамовую кислоту в дополнение к обычным мероприятиям, а другая – плацебо. Из первой группы скончалось 89 рожениц, из второй – 129, на 31% больше. Никаких побочных эффектов ни у матерей, ни у новорожденных детей после применения транексамовой кислоты исследователи не обнаружили. При этом изначально это средство было создано именно для терапии послеродового кровотечения – однако его разработчики, супруги Шосуке и Отако Окамото (Shosuke и Utako Okamoto) не смогли убедить акушеров проверить его работу на людях. Ранее проведенные исследования на 20 тысячах пациентов с травмами также показали снижение смертности от потери крови на треть.