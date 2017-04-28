Этот витамин улучшает работу сердца

Исследователи сообщают, что анализ ответов на опрос о состоянии здоровья более чем 10 000 американских взрослых людей в течение почти 20 лет предполагает связь между физическими упражнениями и употреблением витамина D для снижения риска сердечных приступов и инсультов.Ученые из медицинского центра Хопкинса утверждают, что упражнения и витамин D уже давно участвуют в снижении риска сердечных заболеваний, но в новом исследовании — не предназначенном для выявления причин и следствий — исследователи нашли взаимосвязь между этими двумя факторами и их совместной ролью в здоровье сердца. Результаты исследований были опубликованные в журнале Endocrinology & Metabolism. Ученые выявили положительную и прямую взаимосвязь между физическими упражнениями и уровнями витамина D в крови, что может свидетельствовать о том, что физические упражнения могут увеличить запасы витамина D.Специалисты также обнаружили, что эти два фактора, работающих вместе, способны защитить сердечно-сосудистую систему. Однако ученые предупреждают, что их исследование является наблюдательным и что для установления доказательств причинно-следственных связей потребуются долгосрочные тщательно контролируемые клинические испытания. Тем не менее, исследование действительно поддерживает мнение, что витамин D и физические упражнения — это показатели хорошего здоровья.