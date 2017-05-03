Резервные антибиотики назначают чаще, чем нужно

На группу фторхинолонов в Германии пришлось 16% всех назначений антибиотиков.Научный институт при страховой медицинской кассе AOK (WIdO) выяснил, что немецкие врачи слишком часто назначают антибиотики группы фторхинолонов - даже при банальных инфекциях. В то же время эти лекарства предназначены для лечения тяжелых и угрожающих жизни заболеваний, они обладают серьезными побочными эффектами.По данным исследования, на группу фторхинолонов в 2015 г. пришлось 16% всех назначений антибиотиков, ими лечились 4 млн застрахованных. Особенно часто врачи выписывали ципрофлоксацин. В 70% случаев фторхинолоны назначались терапевтами, то есть чаще всего применялись для лечения бронхита, синусита и легких инфекций мочевыводящих путей.Фторхинолоны относятся к особой группе риска, так как в связи с их использованием отмечено много случаев разрывов связок, депрессии и тревожных состояний. Эксперты просят врачей впредь более взвешенно относиться к назначению таких лекарств, чтобы избежать побочных эффектов и развития устойчивости к антибиотикам у возбудителей инфекций.