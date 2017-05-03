Спорт воспитает чувство собственного достоинства

Каждый из нас рождается со всеми способностями, необходимыми для продуктивной и счастливой жизни, хотя у каждого есть разные комбинации навыков, находящихся на разных уровнях развития. Ценим ли мы это?Некоторые люди ориентируются в мире – равно как и во взаимоотношениях – ища любые доказательства, подтверждающие их самоограничивающие убеждения. Такие люди постоянно подвергают других осуждению, одновременно приговаривая к жесткой самокритике самих себя. Как только вы окажетесь на пути самокритики, аккуратно оборвите внутренний диалог, напомнив себе: «Это мысли, а не факты».Лучше отказаться от ежедневной рутины из попыток сократить бесконечный список дел с единственной целью – расслабиться или сделать что-нибудь веселое, приятное и увидеть, как это работает на пользу самовосприятию и чувству собственного достоинства.Вместо этого займитесь спортом! Многие исследования неоднократно подтвердили взаимосвязь между физическими упражнениями и более высокой самооценкой, а также улучшением психического здоровья. Помимо этого, было показано, что другие факторы здорового образа жизни, такие как правильное питание и достаточный сон, оказывают положительное влияние на самовосприятие.«Реализация в чем-либо, особенно в спорте, укрепляет как физически, так и психически», - говорит Дебби Мандель, автор книги «Зависимость от стресса». По ее мнению, особенно эффективна в этом отношении тяжелая атлетика, позволяющая «откалибровать» достижения. Спорт также организует ваш день, долгосрочный график и все вокруг.