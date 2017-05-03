Внешность партнера крайне важна для женщин

Исследование американских социологов, опубликованное в журнале Evolutionary Psychological Science, показывает, что если мужчина считается, по крайней мере, «умеренно привлекательным», то его личность будет иметь значение для женщин.Если же мужчина рассматривается как «малопривлекательный», он, скорее всего, не так важен для женщин, как личность, пусть даже он очень хороший человек. Кроме того, результаты показали, что «умеренный уровень привлекательности является необходимостью для молодых женщин, и они не хотят отказываться от этого параметра в пользу позитивных черт личности».Правда, авторы исследования сделали ремарку: у разных представительниц слабого пола разные взгляды на то, что можно считать «умеренно привлекательным». Так что «минимальный уровень привлекательности» - параметр неоднозначный.Эти новые данные, в сочетании с предыдущими результатами исследований, в которых женщины сообщали, что личность для них важнее, чем внешность, показывают: женщины склонны недооценивать истинное значение, которое они придают физической привлекательности мужчин. Авторы отметили, что это не относится к сильному полу. Мужчины более четко осознают (или более склонны честно признать), что привлекательность женщины важнее для них, чем ее личность. Мужское внимание к внешнему виду в выборе партнера может иметь биологическую основу, поскольку мужчины могут ассоциировать физическую привлекательность женщины с ее фертильностью.