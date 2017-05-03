Ученые нашли связь между группой крови и риском болезней сердца

Специалисты считают, что врачи при оценке рисков для здоровья больного должны учитывать его группу крови. Голландские ученые выяснили, что люди с первой группой крови гораздо меньше подвержены риску сердечно-сосудистых патологий, чем люди со второй, третьей и четвертой группами крови.Специалисты во главе с Тессой Коул из Университетского медицинского центра Гронингена (Нидерланды) считают, что врачи при оценке рисков для здоровья больного должны учитывать его группу крови.Есть факторы риска сердечного приступа, которые можно устранить, например, неправильная диета, отсутствие спорта и курение. Однако такие факторы, как возраст, пол, семейная предрасположенность, изменить нельзя. Новое исследование предполагает, что группа крови также во втором списке.В результате исследования, в котором участвовали 1,3 млн человек, ученые выяснили, что у обладателей первой группы крови риск столкнуться с инфарктом оказался наименьшим. А вот люди со второй группой наиболее подвержены риску развития сердечных болезней. На втором месте находятся люди с третьей группой крови, а на третьем — люди с четвертой группой.Сами авторы исследования провели всего лишь статистический анализ зависимости группы крови от риска болезней сердца, но не установили, чем может вызываться подобная связь. Тем временем исследователи говорят, что их результаты могут иметь важное значение для профилактики и лечения сердечно-сосудистых событий.