Найдена причина хронического воспаления в кишечнике

Немецкие ученые обнаружили белок, вызывающий воспалительные процессы и такие заболевания как язвенный колит или болезнь Крона.Группа ученых из университетской больницы Майнца и Центра им. Гельмгольца в Мюнхене выяснили, что фактической причиной воспаления в кишечнике у больных колитом является белок Bcl-3.Как выяснили ученые, белок Bcl-3 препятствует считыванию определенных генов и тем самым блокирует действие регуляторных т-клеток иммунитета, которые препятствуют чрезмерной реакции организма на собственные ткани. В основе этого механизма лежит взаимодействие Bcl-3 с транскрипционным фактором p50 и его ингибирование. В результате регуляторные т-клетки (Tregs) остаются пассивными, иммунная система лишается сдерживающего фактора, и развиваются воспалительные процессы.Данные исследования значительно способствуют пониманию природы воспалительных процессов в кишечнике и обещают содействовать в поиске методов терапии язвенного колита и болезни Крона. Ученые находятся в данный момент в поиске средства предотвращения взаимодействия белка Bcl-3 с транскрипционным фактором p50 для восстановления нормальной функции иммунных клеток и иммунитета.