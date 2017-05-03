Болезни желчного пузыря: когда необходима помощь врача

Желчный пузырь – это полый орган, в котором накапливается и концентрируется желчь, вырабатываемая печенью. Из желчного пузыря желчь периодически поступает в двенадцатиперстную кишку через пузырный и общий желчные протоки.Желчный пузырь имеет грушевидную или коническую форму, располагается ниже печени. Стенка желчного пузыря состоит из слизистой, мышечной и соединительнотканной оболочек. Слизистая оболочка имеет многочисленные складки.Многие люди думают, что желчный пузырь – это тот орган, в котором образуется желчь. На самом деле желчь вырабатывается в печени, а в желчном пузыре она только хранится до очередного приема пищи.В чем же состоят задачи желчного пузыря и для чего нужна желчь? Желчный пузырь служит резервуаром для сбора желчи, которую вырабатывает наша печень. Если бы его не было, желчь поступала бы в двенадцатиперстную кишку самопроизвольно. Этот нужный секрет хранится в желчном пузыре до того момента, пока не возникнет необходимость в нем. Желчи в пузыре может поместиться до 200 мл.В результате сокращения желчного пузыря после приема пищи давление в нем повышается до 200–300 мм водяного столба, и концентрированная желчь поступает в общий желчный проток.Стоит нам съесть что-нибудь жирное, как желчный пузырь тут же сжимается и «выбрасывает» порцию желчи. Наиболее сильное поступление желчи происходит после приема яичных желтков, растительных и животных жиров. Вслед за сокращением наступает расслабление желчного пузыря, и он заполняется печеночной желчью (наиболее интенсивно этот процесс идет в ночные часы). Кроме этого, желчный пузырь регулирует и поддерживает на постоянном уровне давление этого секрета в желчных протоках печени.Для чего служит сама желчь? Наш организм на 75 % состоит из воды. Вода является главной средой жизни, ее основой, и любое вещество, для того чтобы быть усвоенным организмом, должно перейти в водный раствор. Жир, который мы принимаем с пищей, в воде не растворяется, поэтому для того чтобы усвоить жиры, организм использует ряд ухищрений. Одним из таких ухищрений и является желчь.Основной действующий компонент желчи – желчные кислоты, природные детергенты, то есть моющие вещества. Желчь смешивается со съеденным нами жиром и размывает его до состояния эмульсии. Жир при этом превращается в мельчайшие капли, плавающие в водной среде. После этого жировую эмульсию обрабатывают ферменты (биологические катализаторы), расщепляющие большие молекулы жира на мелкие структурные элементы, которые уже малы настолько, что клетки кишечника способны их поглотить и передать дальше – в кровь и лимфу. Ферменты вырабатывает поджелудочная железа – главная пищеварительная железа организма.В желчном пузыре желчь подвергается некоторым изменениям. Например, почти в 10 раз увеличивается ее концентрация, поэтому желчь из нашего резервуара лучше управляется с жирной пищей. Вот почему после операции по удалению желчного пузыря до конца жизни человеку приходится придерживаться строгой диеты.Признаки нарушения работы желчного пузыряНе заметить их невозможно. Это боль в правом подреберье – ноющая, колющая или схваткообразная, отдающая в правую лопатку, плечо или спину. Боль может усиливаться в результате стресса, при поездке в транспорте, после приема жирной, жареной и острой пищи, холодной газированной воды или пива.Из-за неправильной работы желчного пузыря его содержимое может забрасываться в желудок. При этом появляется ощущение горечи во рту, могут возникнуть тошнота и рвота. Кроме того, должны насторожить запоры или, наоборот, поносы, повышенное газообразование, плохая переносимость молочных продуктов.Необходимо как можно быстрее показаться врачу, если боль:- не отпускает более 4 часов;- усиливается при изменении положения тела;- сопровождается повышением температуры тела;- сопряжена с обесцвечиванием кала и/или изменением цвета мочи, а также кожным зудом, пожелтением кожи и/или склер глаз.