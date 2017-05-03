Доказано, что бильярд оказывает влияние на здоровье
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В частности, о том, что они чувствуют позитивное действие от игры, сообщили 53% участников анкетирования. Бильярд помогал добровольцам расслабиться и сохранять гибкость, отметили авторы проекта.
Также ученые сообщили: более 50% опрошенных выказали уверенность в том, что их увлечение бильярдом приносило пользу в повседневной жизни. Специалисты пояснили: бильярд развивает навыки, которые применимы в других областях, - это, например, терпение, концентрация внимания, способность здраво оценивать собственные риски.
В то же время ученые заявили: «Указанные преимущества, скорее всего, касаются только любителей. Профессионалы могут быть их лишены вследствие финансового давления».
Listis
LentaInform
СМИ2
Gnezdo
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