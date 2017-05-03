Доказано, что бильярд оказывает влияние на здоровье

Ученые исследовали влияние игры в бильярд на состояние людей. Специалисты выяснили, что эффект воздействия действительно присутствует, причем в позитивном аспекте. Исследователи из Университета Англия Раскин провели анкетирование среди 1029 любителей игры в бильярд. Результаты этого опроса показали, что бильярд оказывает положительное влияние на психическое здоровье людей.В частности, о том, что они чувствуют позитивное действие от игры, сообщили 53% участников анкетирования. Бильярд помогал добровольцам расслабиться и сохранять гибкость, отметили авторы проекта.Также ученые сообщили: более 50% опрошенных выказали уверенность в том, что их увлечение бильярдом приносило пользу в повседневной жизни. Специалисты пояснили: бильярд развивает навыки, которые применимы в других областях, - это, например, терпение, концентрация внимания, способность здраво оценивать собственные риски.В то же время ученые заявили: «Указанные преимущества, скорее всего, касаются только любителей. Профессионалы могут быть их лишены вследствие финансового давления».