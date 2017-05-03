Технология редактирования генома позволила впервые вылечить от ВИЧ животных
http://www.medikforum.ru - Добавил wapster в категорию Инфекционные болезни
Это первое в истории полное излечение животных от ВИЧ, которое открывает дорогу к клиническим исследованиям среди людей. Самое приятное заключается в том, что открытие ученых из Lewis Katz School of Medicine при Temple University и University of Pittsburgh включало в себя "очеловеченные модели". В организме мышей были именно иммунные клетки человека, инфицированные вирусом. Ранее та же группа ученых смогла успешно удалить ВИЧ из генома большинства тканей, а годом позже - из каждой ткани.
Новое исследование стало еще большим триумфом науки. Техника редактирования генов продемонстрировала очень высокую результативность на трех моделях, включая две группы мышей с обычными клетками, и одну - с клетками иммунной системы человека. И если в первых двух моделях ВИЧ удавалось устранить на 95-96%, то в третьей вирус был уничтожен на все 100% всего после одного вмешательства с помощью CRISPR/Cas9. Это еще на один шаг приближает нас к выходу первого в мире лекарства, полностью избавляющего от ВИЧ.
LentaInform
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