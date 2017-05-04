Маленький ребенок слишком много кричит и плачет: что делать

Как обнаружили ученые, у постоянно плачущих детей чаще обычного отмечаются нарушения физического и психологического развития, например снижение интеллекта или нарушение эмоциональных реакций.Проведенные в Национальном институте здоровья Бетезде (США, штат Мэриленд) исследования показали, что у детей, которые постоянно плачут и кричат в возрасте старше 12 недель, спустя пять лет в два раза чаще обычного выявляются отклонения от нормального развития. Это касается как интеллектуальных способностей (находившимся под наблюдением детям предлагалось пройти серию тестов, показывающих их IQ), так и определенных физических показателей — например, ученые выявляли у таких детей нарушение мелкой моторики и координации движений.Сейчас ученые не могут объяснить причин открытого ими феномена. Согласно одной из гипотез, причиной наблюдаемых у детей нарушений развития является постоянный стресс, вызываемый тем же фактором, который заставляет их постоянно кричать (а это может быть, например, так называемая инфантильная колика — спонтанные сокращения мышц внутренних органов, сопровождающиеся резкими болями). Тем не менее, остается непонятным, почему ее последствия проявляются даже спустя несколько лет.«Мы ни в коем случае не хотим сказать, что если ваш ребенок слишком часто кричит, то он неминуемо отстанет от своих сверстников в развитии, — прокомментировала полученные результаты доктор Мала Рао, руководитель этого исследования. — Возможно, все „обойдется“. Но все же лучше не игнорировать его постоянные крики и лишний раз показать его врачу.»